Cambiaso Juve, cosa è cambiato

Cambiaso Juve, i numeri

Cambiaso Bologna

Presenze: 34

Minuti: 2269’

Gol: 0

Assist: 3

Cambiaso Juve

Presenze: 32

Minuti: 2176’

Gol: 3

Assist: 5

C'è l'esperienza, che si matura stando in campo, indossando una maglia che porta pressioni come quella della Juventus, giocando sfide che hanno un peso diverso.e che lo stanno aiutando a esprimersi su livelli alti e imporsi come uno dei talenti più promettenti del calcio italiano.Ma ci sono anche gli allenatori, i compiti che questi danno ai loro calciatori, che possono cambiare le carriere – o almeno parte di queste -, agli atleti. Presente ad un evento pubblico a Milano, a margine di questo Andrea Cambiaso ha detto, ai cronisti presenti : "Cosa è cambiato rispetto alla stagione a Bologna? Ogni mister ha le sue richieste. Quest'anno il mister mi ha chiesto più presenza in zona gol e di aiutare con le mie qualità". ESe si guarda ai dati e, in questo caso, alle heatmap, si nota come, rispetto allo scorso campionato, Andrea Cambiaso risulti più presente in zona offensiva, soprattutto in prossimità dell'area di rigore avversaria. Inoltre, alla Juventus è un tuttocampista, presente a destra, a sinistra e in mezzo. Al Bologna, invece, era maggiormente impiegato come esterno di sinistra.A sottolineare ulteriormente le differenze tra le due annate sono i numeri. Nella stagione scorsa, Cambiaso ha totalizzato 34, 0 gol e 3 assist. In quella attuale, la sua prima alla Juventus, ad oggi nel suo score ci sono 32 presenze, 3 gol e 5 assist.