Juventus, Cambiaso ancora a parte. Resta in dubbio per l'Inter: le ultime

Le condizioni di Cambiaso verso Juventus-Inter

La Juventus prosegue la preparazione in vista della super sfida contro l'Inter, in programma domenica sera alle 20:45 all'Allianz Stadium. La squadra di Thiago Motta lavora intensamente per arrivare al meglio al Derby d'Italia, con un occhio di riguardo alla condizione fisica dei singoli.Tra i giocatori sotto osservazione ci sono, due elementi che stanno vivendo momenti diversi nel percorso di recupero.Andreacontinua a svolgere un lavoro differenziato, ma la notizia positiva è che lo sta facendo sul campo. L'esterno bianconero non si è ancora aggregato al gruppo, ma la sua presenza in campo per gli esercizi individuali rappresenta un segnale incoraggiante.



Savona è in gruppo



Juventus-Inter: attesa per il Derby d'Italia

Cambiaso rappresenta una pedina importante per Thiago Motta, grazie alla sua duttilità tattica e alla capacità di ricoprire più ruoli sulla fascia. Tuttavia, la sua presenza contro l'Inter rimane in dubbio e verrà valutata nelle ultime ore prima della gara.Confermate le buone sensazioni per Nicolò, che non era in campo nell'ultimo match e si è allenato regolarmente con il resto della squadra. Il giovane difensore si è messo alle spalle i problemi fisici e ora punta a essere disponibile per il big match contro. Il suo rientro rappresenta una buona notizia per Motta, che potenzialmente avrà un'opzione in più in difesa.Savona ha già dimostrato di poter offrire solidità quando chiamato in causa, e la sua crescita continua a essere seguita con attenzione dallo staff tecnico. Anche se non è tra i titolari designati, il suo recupero amplia le soluzioni a disposizione dell'allenatore.Domenica sera andrà in scena il Derby d'Italia, una delle sfide più attese della stagione. Juventus e Inter si contendono punti preziosi nella corsa allo Scudetto, e il match potrebbe rivelarsi cruciale per gli equilibri del campionato.Thiago Motta sta studiando la strategia migliore per affrontare la squadra di Simone Inzaghi, che arriva all'appuntamento in ottima forma. La Juventus, dal canto suo, vuole sfruttare il fattore campo e l'entusiasmo dei tifosi per cercare di imporsi su un avversario ostico.