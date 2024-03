Juventus, cambia l'accordo con Adidas

Il 'nuovo' contratto

Adidas-Juventus, le cifre senza Champions

La mancata partecipazione dellaha conseguenze non solo per quanto riguard a l'accordo con Jeep ma anche per quello con Adidas, sponsor del club dal 2015/2016. L'accordo con Adidas era stato rinnovato nel 2019 fino alla stagione 2026/2027.Il contratto tra la Juventus e Adidas, come riporta Calcio e Finanza, prevedeva un corrispettivo fisso minimo, comprensivo di «un importo annuale, in crescita su base annua durante il periodo dell’accordo con Adidas,(incluso un compenso annuo fisso di 14 milioni di euro per prodotti legati alla cultura e al lifestyle)». Inoltre, l'accordo l contratto prevedeva anche «royalties minime garantite su base annuale, per un importo variabile tra 7,25 milioni di euro e 8 milioni di euro e il valore dei prodotti Adidas forniti per un importo variabiletra 1,8 milioni di euro e 2,1 milioni di euro, pari a 408 milioni di euro (equivalenti a una media di 51 milioni di euro per anno finanziario) nel corso dell’accordo".. In questa data, si legge dal prospetto sull’aumento di capitale da 200 milioni di euro, «Juventus e Adidas hanno modificato l’accordo, riducendo il corrispettivo da versare a Juventus da Adidas per le stagioni sportive 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 a causa delle clausole di riduzione previste dall’accordo in caso di mancata partecipazione della Juventus alla UEFA Champions League».Adesso, «l’importo fisso annuale previsto dall’accordo con Adidae le royalties minime garantite variano tra 5,4 milioni e 5,75 milioni di euro. La modifica ha aumentato gli importi dei bonus legati alle performance sportive della Juventus previsti dall’accordo e ha introdottoper un importo totale annuo fino a 8 milioni di euro»