Come tanti altri grandi club, come sta ormai diventando tradizione del club. Laguarda con attenzione alle occasioni che si presentano sul mercato dei giovanissimi e, per questo, non può restare totalmente indifferente alla fase di stallo che si è creata trae Francesco Camarda L'attaccante classe 2008 è tra i giovani più promettenti del panorama giovanile italiano. Ad accendere su di lui i riflettori anche l'esordio, in questa stagione, con la prima squadra del Milan, a San Siro. Normale, dunque, che la Juventus lo segua e stia alla finestra in attesa che si definisca quello che sarà il suo futuro. Non un affondo, non un forcing, ma un interesse c'è.Francesco Camarda, cresciuto nelle giovanili del Milan sin dall'età di 7 anni, è il miglior capocannoniere di sempre del settore giovanile del club. Nel novembre scorso, a soli 15 anni e 260 giorni, ha segnato un traguardo storico nel calcio italiano entrando in campo contro la Fiorentina, diventando così il più giovane esordiente di sempre della Serie A. L'attaccante della Primavera rossonera e dell'Under 17 azzurra ha compiuto 16 anni a marzo e potrebbe ora firmare il suo primo contratto da professionista. Il suo attuale accordo con il Milan, squadra di cui è stato tifoso fin da bambino, scade alla fine di questa stagione.Durante le trattative tra l'entourage di Camarda e il Milan, ci sono stati sviluppi significativi quando Ibrahimovic è intervenuto. Il consigliere di Red Bird ha considerato troppo elevata la richiesta salariale avanzata dall'agente Riso, il che ha causato un raffreddamento nei rapporti tra le parti, come riporta calciomercato.com. Ibrahimovic ha personalmente suggerito una revisione delle condizioni del primo accordo, convinto che Francesco abbia bisogno di un percorso diverso, anche dal punto di vista finanziario, per il suo sviluppo. Questo cambiamento potrebbe influenzare le prossime fasi delle trattative e il futuro contratto di Camarda con il Milan. Da Casa Milan, però, al momento filtra ottimismo sulla buona riuscita delle trattative. E la Juventus, intanto, osserva alla finestra.