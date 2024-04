Lasegue con grande interesse la situazione riguardante la mancata firma di Francesco, giovane attaccante nato nel 2008, con il. Secondo quanto riportato da "Sky Sport", il giocatore avrebbe dovuto firmare un contratto "ufficiale" con i rossoneri al compimento del suo sedicesimo anno di età, ma la firma è ancora mancante, presumibilmente a causa di questioni economiche. La Juventus è pronta a intervenire con decisione per portare il ragazzo via dal Milan qualora si presentasse l'opportunità.La società bianconera è molto interessata al talento di Camarda e potrebbe offrire un'alternativa al giocatore nel caso in cui il suo futuro con il Milan diventasse incerto. La situazione attira l'attenzione del mondo del calcio, con molte speculazioni riguardo al futuro del giovane talento e alle mosse che potrebbero fare i club interessati.