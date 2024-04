Juventus, le ultime partite del finale di stagione

Prima della sfida di campionato poi persa contro la Lazio, Massimiliano aveva fissato la quota Champions a 70 punti , parlando quindi indirettamente della necessità di chiudere la stagione vincendo almeno tre partite e pareggiandone due. Che il suo calcolo fosse giusto o sbagliato, la sensazione è che ieri sera, battendo la, laabbia fatto un passo importante verso il principale obiettivo dell'anno. La qualificazione al torneo non è ancora blindata ma, secondo La Gazzetta dello Sport, il più potrebbe essere stato fatto, soprattutto se i pass d'accesso per le italiane saranno cinque e non quattro.Il, infatti, dice che la Juventus ha di fronte a sè almeno tre partite "alla portata", sulla carta, quelle contro(quest'ultima alla giornata conclusiva). Il primo ostacolo da superare, però, sarà il derby di sabato contro il, mentre a complicare un po' i piani potrebbero essere gli scontri diretti con(in casa),(entrambi in trasferta). Certamente non è ancora tempo di mollare la presa, ma dopo la crisi di risultati dell'ultimo periodo i bianconeri possono forse tornare a respirare. Per esultare, poi, ci sarà tempo.