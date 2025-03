Il quarto posto rimane a un punto: il calendario della Juventus dopo la gara con il Genoa

2025 Getty Images

La Juventus vince contro il Genoa e concede un sospiro di sollievo dopo tante difficoltà nell'ultimo periodo. Lo Stadium torna a sorridere, dopo quell'ultima gara a Torino in cui lo stadio si era svuotato ben prima del novantesimo minuto.L'esordio di Tudor ha ridato senza dubbio energia a tutto l'ambiente , a cominciare dagli stessi giocatori: risposte positive da Nico Gonzalez e, la più convincente arriva da, autore del goal vittoria e della prestazione migliore contro il Genoa.Chi invece non ha risposto nel modo giusto è, apparso ancora in difficoltà nonostante un cambio in panchina che ha sicuramente scosso la squadra. Tudor è fiducioso e lo ha ribadito in conferenza stampa, dunque il lavoro è appena cominciato. Nel frattempo, la Juventus riprende il passo verso l'obiettivo quarto posto:, e verso lo scontro diretto con i rossoblù ci saranno diverse partite da tenere d'occhio, sia per i bianconeri che per gli uomini di Italiano.

Juventus, il calendario dopo la partita con il Genoa

Roma-Juventus

Juventus-Lecce

Parma-Juventus

Juventus-Monza

Bologna-Juventus

Lazio-Juventus

Juventus-Udinese

Venezia-Juventus

Gli scontri diretti del Bologna

Anche il Bologna, come anticipato, affronterà diversi scontri diretti. Oltre alla gara con la Juventus, prevista per la 35esima giornata, i rossoblù giocheranno controOcchi puntati dunque sul calendario della squadra di Italiano, che deve ancora giocarsi tante partite tra le più difficili in campionato.