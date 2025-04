Juventus, nessuno sconto dalle rivali: serve una vittoria per il quarto posto. I calendari a confronto

AFP or licensors

Laha il destino nelle proprie mani. Del resto in questo primo scorcio di fine settimana pasquale ha capito di non poter fare affidamento su nessuno se non appunto su sé stessa, o almeno questo dicono i risultati degli altri campi. Dopo la vittoria last minute del Bologna sull'Inter , infatti, anche l'altro scontro diretto della domenica non è stato "a favore" dei bianconeri: è stata l'ad avere la meglio nel big match contro ila San Siro, grazie a un goal di Ederson che al 62' ha spezzato l'equilibrio di una partita aperta ma comunque sbilanciata dal lato dei nerazzurri, indubbiamente più incisivi e determinati rispetto ai padroni di casa.

Perché la Juventus deve vincere a Parma

Il calendario della Juventus

Il confronto con le altre rivali per la Champions

Atalanta

Bologna

Roma

Cosa dice tutto ciò? Che la Juventus ha un motivo in più per vincere questa sera allo stadio Tardini contro il Parma . La Dea, infatti, si è ripresa il terzo posto in classifica a quota, volando dunque a +4 sul Bologna e a +5 sulla squadra stessa di Igor Tudor, che se il campionato finisse in questo momento sarebbe fuori dalla zona(ad appena due lunghezze dalla Roma sesta). I bianconeri, insomma, non hanno più margini di errore. Già lo si sapeva, in realtà, ma ora lo hanno confermato questi risultati, dai quali non si scappa.Per raggiungere l'obiettivo minimo stagionale la Vecchia Signora non può che contare sulle proprie forze e... sul calendario. Tudor non può perdere l'occasione di mettere nel paniere sei punti tra il match di questa sera e quello casalingo di domenica contro il Monza, fanalino di coda del campionato, per poi concentrarsi sui due scontri diretti contro Bologna e Lazio (entrambi in trasferta), e infine chiudere con le due gare contro Udinese e Venezia, con la speranza di aver già consolidato il quarto posto. Non sono concessi passi falsi, dunque, ma il tecnico croato ne era ben consapevole quando ha accettato la sfida di guidare la Juventus in questo rush finale di stagione. Così come era - anzi, è - ben conscio delle difficoltà di match odierno, contro un Parma che già all'andata aveva messo a dura prova la formazione guidata da Thiago Motta e che ora è in cerca di punti preziosi per la salvezza, la quale ad oggi è tutt'altro che certa.Ma proviamo a mettere a confronto, ancora una volta, il calendario della Juve con quello delle altre rivali nella lotta Champions, dopo la 33^ giornata che vedrà i bianconeri scendere in campo in questo lunedì di Pasquetta.Atalanta-LecceMonza-AtalantaAtalanta-RomaGenoa-AtalantaAtalanta-Parma(Bologna-Empoli, semifinale di ritorno di Coppa Italia)Udinese-BolognaBologna-JuventusMilan-BolognaFiorentina-BolognaBologna-GenoaInter-RomaRoma-FiorentinaAtalanta-RomaRoma-MilanTorino-Roma





