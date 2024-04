Juventus, le 5 notizie di oggi sabato 20 aprile 2024

Voci e reazioni all’indomani del deludente pari contro il Cagliari . Ma anche il mercato e le ultime verso il prossimo impegno: come di consueto, giornata ricca di notizie in casaDopo il deludente pareggio a Cagliari, è Dusana metterci la faccia, prendersi responsabilità da leader e mandare un messaggio sui social ai tifosi bianconeri. Prima della partita, Cristianoha parlato ai microfoni di Sky e ha confermato la fiducia a: ma cosa c’è dietro le sue parole?E poi il mercato e il rinnovo di Westonche si sta rivelando più complicato di quanto ci si potesse aspettare. Per finire, le ultime dal campo, in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio.