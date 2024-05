Todibo Juve, il retroscena su Giuntoli

Quanto costa Todibo e quanto guadagna

Todibo Juve, l’intreccio tra azionisti

Jean-Clairè entrato di diritto – e non certo da oggi -, nella lista dei desideri della squadra di mercato della Juventus . Il giocatore del Nizza è da tempo seguito dai bianconeri e lo stesso vale per Cristiano Giuntoli che, certo, non scopre oggi il talento francese.Come racconta Tuttosport, T che lo segue dai tempi in cui il calciatore vestiva la maglia del Tolosa. L’ex agente Bruno Satin racconta:“Il ds dei partenopei mi bombardava di telefonate. Ci sentivamo una volta alla settimana. Insisteva affinché facessi pressioni sul Tolosa per la cessione in prestito al Napoli. Il difensore è sempre stato un suo chiodo fisso, gli piace perché ha tante qualità, può giocare anche da mediano davanti alla difesa tipo Vieira, Desailly o Capoué. Pure il Milan aveva compiuto successivamente i suoi passi. Ma Jean-Clair è un ragazzo ambizioso, caparbio e scelse il Barcellona pur sapendo bene che la concorrenza con i grandi campioni è spietata al Camp Nou. Come difensori centrali, tanto per citare qualche nome, c’erano Piqué, Umtiti, Lenglet, Vermaelen, Murillo...”L'ingaggio di Todibo è piuttosto accessibile (1 milione e 275.000 euro netti a stagione), ma il costo del suo cartellino, valutato dal Nizza intorno ai 35 milioni, risulta elevato. Questo è dovuto al fatto che il suo nome è finito anche nel mirino di club prestigiosi come Manchester United, Liverpool, Tottenham e Bayer Leverkusen.La Juve può giocare, oltre a eventuali contropartite tecniche, un’altra carta per assicurarsi Todibo. Si tratta del gruppo Lindsell-Train, il secondo azionista della Juve dopo Exor, che è anche socio del Manchester United. Il Manchester United, a sua volta, è in trattative con il miliardario Sir Jim Ratcliffe, proprietario del colosso petrolchimico Ineos e detentore del 25% delle quote dei "Red Devils", per acquisire le quote dei Glazer. E il Nizza che c’entra? Semplice: Ratcliffe è il proprietario del club rossonero.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.