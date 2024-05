Szczesny Juve, la situazione

Szczesny Juve, la strategia di mercato

Ore roventi per il mercato della Juventus e tra gli osservati speciali c'è anche il parco portieri. La questione riguardante il portiere sarebbe principalmente di natura tecnica, con aspetti economici in secondo piano. I bianconeri sono vicini a concludere l'acquisto di Di Gregorio dal Monza per 20 milioni di euro , e pare - secondo quanto riporta Repubblica -,. Anche se quest'ultimo rimanesse, non partirebbe come titolare, nonostante Motta, nel suo periodo al Bologna, ha spesso alternato tra Skorupski e la sua riserva Ravaglia.La situazione contrattuale dell'attuale portiere dellaè complessa: il contratto discadrà nel 2025 e lui ha sempre rifiutato le proposte di prolungamento, che avrebbero permesso di distribuire nel tempo i 6 milioni di euro ancora dovuti. Inoltre, l'estremo difensore bianconero non ha intenzione di lasciare Torino se non per un big club. Dall'altra parte, la Juve ha, quest'estate, l'ultima occasione per monetizzare da una sua eventuale cessione.Sempre secondo Repubblica, La Juventus potrebbe incentivarlo a partire concedendogli una cessione a titolo gratuito e prospettandogli una stagione con molto tempo in panchina. Una situazione in divenire, ma la permanenza del portiere polacco adesso é tutt'altro che certa.