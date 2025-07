Juventus, Jonathan David e Sancho? Cosa dice la regola sugli slot extracomunitari

Le regole sugli slot extracomunitari in Serie A

Se una squadra non ha alcun extracomunitario in rosa, può tesserarne fino a tre.

Con uno extracomunitario già tesserato, si possono acquistare al massimo altri due.

La Juventus ha già messo a segno un colpo importante con l’arrivo di, attaccante canadese proveniente dal. Essendo il Canada un paese extra UE, David occupa uno degli slot extracomunitari previsti dalla normativa vigente per i club di Serie A. Ora, con Jadon Sancho nel mirino — calciatore inglese e dunque non comunitario — i tifosi si chiedono: cosa prevede il regolamento e quali margini di manovra ha ancora la Juventus?In ogni sessione di mercato, le squadre di Serie A possono tesserare un numero limitato di calciatori extracomunitari, a seconda della situazione interna della rosa. Ecco come funziona:

Calciatori inglesi: un tesseramento per sessione

Juventus: i margini di manovra restano aperti

In questo contesto, la Juventus ha ancora spazio regolamentare per tesserare un altro extracomunitario. Tuttavia, la situazione cambia con il caso specifico dei calciatori britannici.Dalla Brexit, i calciatori britannici sono considerati a tutti gli effetti extracomunitari. Ma, per loro, il regolamento prevede un’eccezione importante: ogni club di Serie A può tesserare un solo calciatore inglese (o albanese) proveniente dall’estero per sessione di mercato.Dunque, anche da questo punto di vista, la Juventus può ancora acquistare Jadon Sancho, non avendo ancora utilizzato lo slot riservato ai britannici.Riassumendo, la Juventus ha già occupato uno slot extracomunitario con Jonathan David, ma può ancora tesserare sia un altro extracomunitario che un calciatore inglese. Questo significa che l’eventuale arrivo di Sancho sarebbe perfettamente in regola, sia secondo le normative generali sugli extra UE, sia per quanto riguarda la specifica limitazione sui britannici. Resta da capire se il club bianconero intenderà sfruttare entrambi gli slot o riservarne uno per altre priorità di mercato.