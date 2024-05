Rugani Napoli, la situazione

Le conversazioni proseguono fitte, Danielee la Juventus stanno lavorando da tempo per il rinnovo del suo contratto , che scade a giugno, estendendolo fino al 2026, con la prospettiva di un'opzione ulteriore fino al 2027. Dopo le trattative, le cifre sono state concordate, evidenziando un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Tuttavia, prima che tutto sia ufficiale, rimane da apporre la firma sul contratto, un dettaglio certo non banale.In mezzo a tutto ciò, un futuro ancora incerto per lache mentre pensa alla finale di Coppa Italia, con un altro occhio guarda alla rivoluzione tecnica che l'attende in estate.Mentree lasi avvicinano al rinnovo del contratto, il mercato non si ferma e, come riporta Sportitalia, c'è da registrare l'interesse di altri club. Su tutti il Napoli, che si trova nella necessità di rinforzare la sua difesa con almeno due nuovi centrali. Il club partenopeo, in attesa della decisione finale di Juventus e Rugani, avrebbe già pronto un triennale da offrire al difensore.