Juventus, la difesa del futuro: più Leoni che Renato Veiga

Renato Veiga-Juve, la situazione

La Juventus è chiamata a compiere scelte delicate in vista del prossimo mercato estivo, e una di queste riguarda il futuro di. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il centrocampista portoghese ha ben impressionato la dirigenza bianconera nei sei mesi trascorsi a Torino: personalità, qualità tecniche e adattamento rapido al contesto italiano lo renderebbero un profilo ideale per il futuro. Tuttavia, la valutazione fatta dal– proprietario del suo cartellino – rappresenta un ostacolo difficile da superare.

Leoni Juve, la mossa di Giuntoli

I Blues, infatti, chiedono circa 50 milioni di euro per il cartellino del classe 2003. Una cifra che la Juventus ritiene fuori portata e non proporzionata, soprattutto in una fase in cui la sostenibilità finanziaria è tornata a essere una priorità per il club guidato da Cristiano Giuntoli. Nonostante i contatti continui delle ultime settimane e l’apertura del giocatore stesso a restare a Torino, al momento l’addio a fine stagione sembra essere lo scenario più probabile.Renato Veiga, da parte sua, ha manifestato gradimento per l’ambiente juventino. A Torino si è trovato bene e si è sentito valorizzato, anche grazie al progetto tecnico che potrebbe vederlo protagonista. Tuttavia, al Chelsea – dove Enzo Maresca lo stima molto – la concorrenza è più alta e gli spazi più ridotti. È proprio questo il nodo che alimenta le sue speranze di una permanenza in Italia, che però, a oggi, appare complicata.In parallelo, la Juventus continua a monitorare il mercato per rinforzare la difesa. Sempre secondo calciomercato.com, uno dei nomi più caldi è quello di Giovanni Leoni, giovane talento del Parma classe 2006. Alto, fisico, dotato tecnicamente: Giuntoli è rimasto colpito dalle sue prestazioni e intende avviare un tentativo concreto nel breve periodo.Veiga verso l’addio, Leoni possibile nuovo innesto: la Juventus pensa al futuro, tra sostenibilità economica e rinnovamento tecnico.