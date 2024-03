Raspadori Juve, la situazione

Grandi cambiamenti in vista a casae questo potrebbe coinvolgere da vicino anche la, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport.La rivoluzione partenopea potrebbe coinvolgere l'intero reparto degli attaccanti centrali. Giovannisarà sempre grato al Napoli per avergli dato l'opportunità di giocare in Champions, ma il ruolo di riserva potrebbe diventare limitante per lui in futuro. Pertanto, sta esplorando altre opzioni per trovare maggior continuità. Lo stesso discorso si applica a, il cui talento potrebbe essere limitato dagli schemi e dal minutaggio ridotto. L’attaccante della Nazionale si guarda intorno: l’obiettivo è trovare un club che possa dargli spazio con continuità.Secondo Gazzetta, la Juventus starebbe monitorando da vicino le prestazioni di Giacomo, già in orbita bianconera in passato. È possibile che, in questo contesto, si accenda un Derby d’Italia con l’Inter ugualmente interessata al profilo.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.