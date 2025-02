Juventus, sarà nuova rivoluzione sul mercato? A prescindere da Motta, questi giocatori rischiano il taglio

La partita simbolo: Juve-Empoli in Coppa Italia

Il Dilemma dei Dilemmi: rifare una rivoluzione o cambiare comandante? La risposta sembra ovvia, ma non lo è affatto, almeno per la. Le delusioni sul mercato sono talmente tante che, a fine febbraio, è difficile immaginare un futuro per quei colpi che all'inizio sembravano promettere scintille, ma che, invece, si sono rivelati soltanto un fallimento.Se c'è una partita che incarna il simbolo di questa stagione, è sicuramente Juve-Empoli di Coppa Italia. LCosa fare in questo caso? Anzi, cosa farne?È ormai evidente che ci sia bisogno di un cambiamento radicale, qualcosa che rivoluzioni la situazione.



Come può cambiare il mercato

Il prossimo mercato non sarà affatto semplice. Anzi, sarà particolarmente complicato. La Juventus sarà impegnata con numerosi riscatti, tra quelli obbligatori (tra cui quello di Nico Gonzalez) e quelli già decisi, come quello di Kalulu, senza dimenticare la clausola rescissoria per Francisco. Tutto dipenderà dalla guida tecnica, il che rende il futuro ancora più incerto e fragile. Se tutto fosse andato secondo i piani iniziali, Giuntoli avrebbe dovuto fare “solo” l’ultima rivoluzione, quella in attacco. Con l’addio di Vlahovic in arrivo, l’obiettivo sarebbe stato inserire giocatori forti, ma anche sostenibili dal punto di vista economico.Tutto è in stand-by. E questo vale per ogni decisione, a parte quella riguardante, che sembra ormai certo di lasciare. Ma su tutto il resto regna l’incertezza. Una nuova guida tecnica potrebbe avere idee completamente diverse da quelle già condivise con, per il quale una squadra sarebbe stata costruita seguendo un percorso ben definito. Tuttavia, non è detto che le macerie di oggi non possano ricomporsi in qualcosa di più forte, come nel Kintsugi, la tecnica giapponese che ripara un oggetto rotto con polvere d'oro. Tutto dipenderà da come finirà la stagione, dagli atteggiamenti che si vedranno e che saranno analizzati in dettaglio.Tutti sono chiamati a dare di più, ma alcuni dovranno dare tutto per non finire vittime di un taglio che potrebbe rivelarsi doloroso. I nomi? Facili, facilissimi:Totale? 150 milioni spesi nell’ultimo mercato, oggi in bilico, perché non è accettabile ottenere meno del minimo quando a loro si è dato il massimo, sotto ogni aspetto.