Juventus, inizia il mercato per il Mondiale per Club: regolamento e date

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Mondiale per Club: cosa cambia per i giocatori in scadenza nella Juventus

Da oggi, domenica 1° giugno, si apre ufficialmente la finestra straordinaria di calciomercato riservata alle 32 squadre che parteciperanno al Mondiale per Club 2025, in programma dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti.La FIFA ha stabilito una sessione speciale di dieci giorni – fino al 10 giugno – per permettere ai club di completare le rose in anticipo, gestendo contratti in scadenza e potenziali nuovi innesti prima dell'inizio del torneo. La Juventus , tra le squadre italiane qualificate, dovrà agire rapidamente per evitare sorprese.

Non sono previste deroghe per i contratti in scadenza durante il torneo.

I giocatori con contratto fino al 30 giugno dovranno lasciare la squadra nel bel mezzo della competizione.

L’unica soluzione per trattenerli è rinnovare il contratto almeno fino al 30 giugno 2026.

Il mancato rinnovo costringerebbe Tudor a rivedere la rosa in corsa.

Juventus, cosa succede con i prestiti

Juventus, cosa cambia sul mercato

Uno dei temi principali per i bianconeri riguarda i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno. Secondo il regolamento FIFA:In vista del Mondiale per Club 2025, che si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti, la FIFA ha chiarito le regole relative ai calciatori in prestito. Per quei giocatori la cui formula temporanea scade il 30 giugno, data che cade nel pieno della competizione, è prevista una possibilità di prolungamento, a differenza dei contratti in scadenza definitivi.Nel dettaglio, se il prestito è valido fino al 30 giugno, le due società coinvolte — quella che detiene il cartellino e quella che ha il calciatore in prestito — possono accordarsi per estendere la permanenza dell’atleta fino al termine del torneo. Serve però un’intesa formale tra i due club.Questa flessibilità permette alle squadre partecipanti di non perdere elementi importanti nel pieno del Mondiale per Club, garantendo continuità tecnica e stabilità nella rosa fino al termine della competizione.Con il nuovo format del Mondiale per Club, la Juventus dovrà affrontare non solo l’aspetto sportivo, ma anche quello amministrativo con attenzione. La possibilità di sostituire o aggiungere giocatori dal 27 giugno al 3 luglio offre una chance in più, ma rende fondamentale gestire al meglio i rinnovi contrattuali già in questi primi dieci giorni di giugno. Il club bianconero, per essere competitivo a livello internazionale, dovrà blindare i giocatori chiave ed evitare vuoti di organico a competizione in corso.