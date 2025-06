Juventus, tre acquisti per tornare competitivi: la lista dei nomi

Difesa: un rinforzo per affiancare Bremer

Alla vigilia dell’esordio nelcontro l’ Al-Ain , Igor Tudor si è mostrato ottimista sul futuro della Juventus. “Con tre acquisti la squadra è competitiva”, ha dichiarato il tecnico, sottolineando anche i rientri importanti di. Le parole dell’allenatore croato aprono una finestra chiara sugli obiettivi di mercato della società, che intende rinforzare la rosa reparto per reparto per tornare ai vertici in Italia e in Europa.Il reparto arretrato è tra le priorità. Tudor vuole un difensore affidabile da affiancare a Bremer, attualmente in fase di recupero e già al lavoro con la squadra negli Stati Uniti. Il sogno del tecnico resta Leonardodel Marsiglia, che ha già allenato in passato e apprezza particolarmente per duttilità e personalità. Tuttavia, il difensore argentino è considerato incedibile da De Zerbi e il club francese fa muro. Tra gli altri, i bianconeri guardano con interesse a Giovanni, giovane talento del Parma che piace anche all’Inter.

Centrocampo: caccia al sostituto di Douglas Luiz

Attacco: rivoluzione in vista, occhi su Osimhen

Con Douglas Luiz sempre più lontano da Torino, la Juve punta a un restyling a centrocampo. I nomi in cima alla lista sono quelli di, reduce da una grande stagione con l’Atalanta, e Mateus, giovane regista del Southampton che piace anche per il futuro. Sulla fascia destra si monitoradel Flamengo, mentre per il ruolo di esterno sinistro è stato accostato Theo, anche se l’incastro resta molto elevato. Sugli esterni da tenere in considerazione anche: Nunodella Lazio e lo spagnolo Migueldel Girona. Più defilate le piste che portano a Frattesi e Tonali, ritenute troppo complesse al momento.Il reparto offensivo sarà quello più soggetto a cambiamenti. Il sogno resta Victor: la Juventus ha già avviato contatti esplorativi con l’entourage del nigeriano, anche se l’operazione resta molto onerosa. Un'alternativa concreta è Viktor, autore di una stagione eccellente con lo Sporting CP. Oltre al grande colpo, servirà anche un attaccante da rotazione: si valutano diversi profili che giocano in Italia come(Bologna),(Lecce),(Udinese) e(Atalanta).