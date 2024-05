Gudmundsson Juve, le possibili contropartite

La Juventus continua a seguire da vicino Albert Gudmundsson senza mollare la presa. L'interesse per il talentuoso islandese ha radici profonde che risalgono allo scorso dicembre, quando gli scout bianconeri hanno iniziato a monitorare attentamente le prestazioni del giovane gioiello del Genoa, autore finora di 12 gol in Serie A.L'eccezionale impatto di Gudmundsson ha attirato l'attenzione di diversi club italiani e stranieri, ma è la Juventus ad essere in prima linea, come riporta Tuttosport. All'inizio della primavera,I rapporti tra Genoa e Juventus sono solidi, come dimostrano le numerose operazioni condotte negli ultimi anni: da Rovella a De Winter, passando per Dragusin e Cambiaso. Il Grifone apprezza diversi giovani talenti juventini e ha manifestato interesse per giocatori come Fabioe Enzo. Il Genoa segue anche il terzino Tommaso, osservato di recente durante Cremonese-Pisa. Le premesse per un accordo sono quindi presenti, esattamente ciò che la Juventus mira a ottenere.