Juventus, Comolli al lavoro per un rinforzo per la fascia destra: da Dodo a Nuno Tavares, i nomi

Chi può arrivare alla Juventus per rinforzare la fascia destra?

Alberto Costa sembra sempre più vicino allo Sporting. Con i nodi in uscita da sciogliere ancora irrisolti la dirigenza bianconera ha la necessità di cedere chi ha mercato facile proprio come l'esterno ex Vitoria e come Timothy Weah che ormai è ad un passo dal Marsiglia. Corsia di destra quindi che resterebbe sguarnita con il doppio addio e il tecnico Tudor non vorrebbe partite per Herzogenaurach con la corsia di destra vuota. Ecco quindi che il direttore Damien Comolli sta lavorando per portare a Torino un rinforzo che però potrebbero diventare due.La Lazio ha il mercato bloccato e non intende privarsi del suo talento per la corsia mancina. Con il suo arrivo si sposterebbe Cambiaso a destra. I biancocelesti potrebbero lasciarlo partire a fronte di un'offerta di 35 milioni.Ancora in trattativa con la Fiorentina per rinnovare il suo contratto. Costringe la dirigenza bianconera ad andare su altri profili.

Giocatore dell'Almeria, terzino di spinta spagnolo. Piace anche a Milan e Wolverhampton. Di lui ne ha parlato questa mattina Tuttosport. Servirebbero circa 15 milioni.

Josha Vagnoman

Giocatore dello Stoccarda. In questa stagione si è messo in mostra anche in Champions League con un goal ed un assist. Piace particolarmente per la sua duttilità in quanto può giocare anche a sinistra. Inoltre ha il contratto in scadenza nel 2026.

Daniel Munoz



Milita nel Crystal Palace e sarebbe un profilo differente dai precedenti. Infatti avrebbe maggiore esperienza dato che compirà 30 anni a maggio. Sarebbe quindi un profilo più costoso ma che nel massimo campionato inglese ha messo a referto 4 goal e 6 assist nell'ultima stagione.