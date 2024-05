Di Gregorio Juve, cosa manca



Di Gregorio-Juventus: le cifre dell'affare

La Juventus e ilhanno raggiunto un principio d'accordo per il trasferimento del portiere Michele, lo riporta Romeo Agresti. L'accordo rappresenta un passo significativo per la, che sta cercando di rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Di Gregorio, attualmente in forza al Monza, ha attirato l'attenzione dei bianconeri grazie alle sue prestazioni convincenti nella stagione in corso, oltre che per il percorso di crescita compiuto.Dopo l'accordo tra i club, la Juventus dovrà definire gli ultimi dettagli con l'entourage del calciatore. La strada, però, sembra in discesa da questo punto di vista per quello che dovrebbe essere il primo acquisto estivo della nuova Juventus di Thiago Motta.Di Gregorio approderà a Torino con un investimento da circa 20 milioni di euro. 18 di base fissa più due di bonus nelle casse del Monza.