La difesa della Juventus traballa e il rinforzo può arrivare dal mercato: da Balerdi a Leoni, i nomi

Sei goal nelle ultime tre gare del Mondiale per Club, la media dice due a partita, non fosse che cinque sono stati subiti per mano del Manchester City in una sola serata. A preoccupare però è la difesa della Juventus, Di Gregorio chiaramente escluso, il reparto arretrato però appare ancora una volta in difficoltà. Non era già sembrato solidissimo nelle due apparizioni precedenti ma data la portata dell'avversario si era riusciti a sopperire alle difficoltà che sono poi state evidenti contro la squadra allenata da Pep Guardiola. Cosa deve fare la Juventus ora? Agire partendo dal mercato.Il tecnico bianconero sta facendo dei lavori mirati. Il suo calcio infatti prevede la concessione di uno contro uno in campo aperto, complice la partecipazione dei braccetti alla fase offensiva quindi serve grande intelligenza nelle marcature preventive. Ecco quindi che si disegna partendo da qui l'identikit del rinforzo ideale per la difesa della Juventus, ma i nomi nelle ultime ore stanno già circolando.La Juventus ora guarda con attenzione la tratta Roma-Marsiglia. Infatti qualora andasse in porto l'operazione Ndicka potrebbe cambiare il futuro di Leonardo Balerdi. Il difensore argentino classe 1999 infatti è il primo nome indicato da Tudor per rinforzare il reparto arretrato, tuttavia l'OM sembra non voglia privarsene, sarà una sfida complicata. Bravo nella costruzione e abile in marcatura, Tudor lo conosce bene ma il Marsiglia fa muro.Prosegue forte la candidatura di Giovanni Leoni corteggiato anche da Milan e Inter in Italia e da numerosi club all'estero. Il giocatore però vuole essere convinto del progetto che sceglierà. Al momento sembra esserci il Milan in pole ma la Juventus avrebbe fatto ripartire negli ultimi giorni i contatti con l'entourage del giocatore per provare ad essere concorrenziale.Torna a farsi sentire dalla Spagna una voce che vedrebbe un nuovo interesse della Juventus per Ronald Araujo. Al momento questo non trova conferme, anzi, dalla Continassa sembra che il giocatore sia uscito da radar un anno fa ad affare sfumato. Sullo sfondo poi ci sono altri nomi per cui Madama ha mostrato interesse e che potrebbero scaldarsi.





