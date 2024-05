Huijsen Roma, il saluto social

Huijsen Juve, la situazione

Con la fine della stagione, Deanè pronto a fare ritorno alla Juventus . Il talentuoso difensore centrale classe 2005 si era trasferito alla Roma durante il mercato di gennaio con un prestito di sei mesi. Questa opportunità gli ha permesso di farsi notare prima sotto la guida di Mourinho e poi con De Rossi, riuscendo sempre a ritagliarsi un posto in una difesa competitiva come quella giallorossa. Ora è giunto il momento dei saluti, e Huijsen ha voluto esprimere la sua gratitudine all'ambiente e ai tifosi per il supporto ricevuto durante la sua esperienza a Roma.Il messaggio di Dean Huijsen: "Grazie stupenda Roma per questi 6 mesi pieni di emozioni, ho avuto il privilegio di vivere la tua passione per questa squadra e questi colori!".Dean Huijsen tornerà alla Juventus, come detto, ma non é scontata la sua permanenza. Su di lui si sono accesi i riflettori di diversi club, tra tutti Borussia Dortmund e Newcastle. Il club bianconero, di fronte ad un'offerta congrua, intorno ai 25-30 milioni di euro, potrebbe lasciarlo partire.