Danilo Juve, la situazione

Danilo Juve, il messaggio social

#Danilo risponde alle voci di mercato Il suo messaggio sui social pic.twitter.com/KqDbksr2d8 — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) May 30, 2024

Terminato il giro di schieramento, è già l'ora del trambusto e dei motori che alzano i giri, benché allo spegnimento dei semafori manchi ancora diverso tempo. Stagione sportiva terminata, la Juventus lavora alla finestra di mercato estiva che ufficialmente inizierà l'1 luglio e tra i nomi in uscita finisce anche quello del capitano,Le cronache di oggi, infatti, parlano di un interessamento del Napoli – in particolar modo di Antonio Conte, prossimo al suo passaggio in azzurro -, per Danilo. Il capitano bianconero è in scadenza nel 2025 e, da parte del club, la sua posizione al momento non sembra essere in bilico.A cementare ulteriormente la posizione di Danilo alla Juventus sembra esserci un messaggio social. Un messaggio che, non sembra un caso, arriva proprio oggi mentre infuriano le voci di mercato. Una foto con la maglia bianconera, allo Stadium e l'emoji di una casa, accompagnata dal bianco e dal nero. Dichiarazione d'intenti che sembra piuttosto chiara, per quel che riguarda il futuro del difensore.