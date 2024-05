Juventus, le 5 notizie di oggi venerdì 3 maggio 2024

Antivigilia di Roma-Juventus , giornata frizzante sul fronte bianconero con tante notizie tra campo e mercato.Si sente l’avvicinamento all’estate, al termine della stagione, e quindi aumentano le voci di mercato intorno alla. In particolare, tra i protagonisti di oggi, ci sono i due calciatori del Bologna,. Ma non solo: a scaldare il tema mercato èe quello che, suo malgrado, è successo al suo profilo Facebook.Per quel che riguarda il campo e l’avvicinamento a Roma-Juventus, brutte notizie dalla Continassa che limitano la possibilità di scelta di Massimiliano Allegri . Per finire, abbiamo intervistato Paolo Jarre, psicoterapeuta di Nicolò