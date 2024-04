Yildiz Juve, l’idea rinnovo di contratto

Calciomercato Juventus, l’idea Boniface

Circa mezz’ora a disposizione, nel Lui che era stato protagonista nella stracittadina Under 19 , non è riuscito a replicare ieri sera, nonostante ci sia andato vicino. Parliamo di Kenanche, in questi mesi, ha riacceso su di sé i riflettori dei top club europei. Come riporta calciomercato,com , però, per laè un patrimonio intoccabile, senza spazio per ripensamenti. Cristianomira a proteggere questo talento turco e a conferirgli maggiori responsabilità nella prossima stagione. Si discute persino della possibilità di assegnargli la maglia numero 10, attualmente indossata da quel Paulche sembra ormai sul punto di rescindere il contratto.In breve tempo, Kenan ha già conquistato il cuore dei tifosi juventini. Club come Lipsia, Arsenal, Borussia Dortmund e Liverpool dimostrano da tempo interesse nel giovane talento classe 2005, autore di un gol in Serie A e due in Coppa Italia in questa stagione.La Juventus ha un unico obiettivo: premiare il ragazzo con unPer Yildiz, la Vecchia Signora è disposta anche a fare scelte coraggiose, come il sacrificio di Soulè sul mercato . Questa è la visione futura nella mente di Giuntoli, che ha raccolto informazioni sull'attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen. Dopo le brillanti performance di questa stagione, il club tedesco valuta il suo talento non meno diNon perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!