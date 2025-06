Tuttosport – Juventus, dal mercato spuntano Bardghji e Timber

Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Metodo “Moneyball” e risultati al Tolosa

Damien Comolli ha iniziato con determinazione la sua avventura nella galassia Juventus . Come riportato da Tuttosport, il nuovo direttore generale bianconero sta affrontando un ambiente ancora in via di completamento, dove mancano figure chiave come il direttore sportivo e il direttore tecnico. La creazione del Comitato Strategico è solo il primo passo di una rivoluzione organizzativa che punta a coinvolgere anche l’area performance.Comolli arriva forte di una lunga esperienza, che lo ha portato a ottenere risultati importanti anche con mezzi ridotti. Il Tolosa, infatti, nella scorsa stagione ha registrato quasi il 100% di disponibilità fisica dei giocatori, minimizzando gli infortuni muscolari. Il segreto? Un mix tra dati, analisi attitudinali e preparazione atletica meticolosa. Alla Juventus, questo approccio potrà contare su infrastrutture d’élite, rappresentando un passo avanti decisivo nel modello “Moneyball” applicato a un top club.

Idee di mercato: da Emegha a Bardghji

Timber, il profilo ideale (ma difficile)

Il lavoro di scouting intelligente ha già portato alla luce nomi interessanti per l’attacco. Su tutti, Tuttosport segnala Emanuel Emegha, punta dello Strasburgo che ha segnato 14 gol in 27 partite di Ligue 1. Il prezzo (25-30 milioni) è accessibile, ma l’intreccio con il Chelsea complica l’affare. La Juve lo vede come alternativa a obiettivi complessi come Osimhen, Gyokeres o Jackson.Altro profilo individuato dagli algoritmi di Comolli è Roony Bardghji, talento del Copenhagen già nel mirino di Barcellona e Bayern. Nonostante un infortunio al crociato, il 19enne svedese è tornato in grande forma, attirando anche l’attenzione del Marsiglia di De Zerbi.Infine, tra i nomi cerchiati in rosso da Comolli figura Jurrien Timber, difensore dell’Arsenal. Il 24enne olandese è considerato uno dei migliori prospetti nel suo ruolo, ma il prezzo — circa 50 milioni — e la stima di Arteta rendono l’operazione complicata. Tuttavia, Comolli sta valutando tutte le opzioni: il suo universo Juventus è appena agli inizi, ma il progetto è chiaro e ambizioso.