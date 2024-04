Calciomercato Juventus, cosa avrebbe fatto Allegri a gennaio

Qualcosa non l’ha convinto, qualcosa di diverso si poteva fare. L’idea di Massimilianosul mercato di gennaio sembra piuttosto chiara ed emerge dalla conferenza stampa pre Cagliari-Juventus : “Sul mercato ci pensa sempre la società, quello che è stato fatto non lo possiamo cambiare". Non lo possiamo cambiare, perché se si potesse, evidentemente, qualcosa Massimilianocambierebbe.Ma non solo. L’idea è che la sessione invernale di mercato sia vissuta come una sorta di spartiacque. Come la chance, non sfruttata, per consolidare la rosa e restare aggrappati all’Inter in una lotta scudetto da trascinare fino al termine della stagione. Ma così non è stato e, come ribadito dal tecnico, indietro non si può tornare.Ma cosa avrebbe fatto Massimiliano Allegri a gennaio? Le linee guida del tecnico erano volte ad aggiungere esperienza e personalità alla squadra, per competere per lo scudetto. Non è un caso, quindi, che a gennaio si parlasse di nomi come quelli di. Calciatori già allenati, che conoscono molto bene la Serie A e che avrebbero potuto dare una mano nel presente, più che nel futuro.E chi è arrivato? La risposta sta nei numeri: Djalò non ha ancora debuttato,ha giocato 192 minuti. Tra parole, fatti e numeri: la bocciatura del tecnico al mercato di gennaio appare evidente.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!