Rabiot Juve, la posizione di Thiago Motta

Rinnovo Rabiot, la situazione

Scorri le pagine e l'agenda è piena di impegni, incontri, decisioni da prendere a stretto giro di posta. Al di là di quello che è il clima atmosferico, l'estate rovente in casa Juventus è già cominciata. Tra le prime questioni da affrontare, nodo da sciogliere, quello legato al futuro di Adrien Rabiot . La situazione è nota: il 30 giugno scadrà il contratto che lo lega al club bianconero e, da parte sua, non sono ancora state sciolte le riserve.Thiago Motta, in viaggio in moto con la moglie, raggiungerà tappa dopo tappa la famiglia per godersi questi giorni di vacanza. Ma il telefono squilla e dall'altra parte della cornetta c'è Cristiano Giuntoli: la programmazione e la costruzione della rosa sono argomenti che non possono aspettare. E sul rinnovo di Rabiot, la posizione di Thiago Motta è chiara: lo conosce bene, ha stima, crede che possa essere una colonna della sua Juventus.Come dicevamo, i tempi sono corti e la Juventus intende chiudere il discorso rinnovo prima dell'inizio dell'Europeo. Per questo, è previsto già nei prossimi giorni un incontro tra la dirigenza bianconera e la madre-agente Veronique Rabiot. I rapporti tra le parti sono ottimi: questo sarà il momento per presentare nel dettaglio il prossimo progetto tecnico e le ambizioni bianconere; oltre al discutere di tempi e cifre. C'è la benedizione di Thiago Motta, la trattativa procede con ottimismo.