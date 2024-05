Riccardo Calafiori, difensore del Bologna nonché obiettivo di mercato di top club come la Juventus, ha parlato a Sky. Ecco le sue dichiarazioni: "Però se penso al giocatore che ero lo scorso anno e a quello che sto diventando quest'anno non c'è paragone ed il merito è di Thiago Motta, sto cercando di ripagare la fiducia. Difensore centrale al momento, ma è legato al come giochiamo qua a Bologna. Il mio obiettivo è saper fare più ruoli, è troppo importante nel calcio di oggi. Al momento centrale, ma il terzino è il mio vecchio ruolo... Io oggetto del desiderio dei grandi club? Ho letto qualcosa, ma di sicuro ne sapete più voi. Io penso solo al Bologna, possiamo scrivere la storia".