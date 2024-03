Calafiori Juve, c’è la concorrenza del Napoli

Calafiori Juve, la posizione dei bianconeri

Quanto costa Calafiori

Lo scontro tra non si limita al Mondiale per Club e al possibile ricorso diper escludere i bianconeri dalla competizione. Il terreno di battaglia, presto, potrebbe diventare il calciomercato.Ilsta mirando a sfidare lanon solo in campo, ma anche sul fronte del mercato. L'obiettivo principale è di anticipare la concorrenza bianconera per Riccardo, terzino sinistro del Bologna, il quale sotto la guida disi è rivelato un difensore centrale di grande talento.Il club partenopeo sta concretamente perseguendo l'acquisizione di, con i primi contatti esplorativi già in corso. Questa mossa strategica viene intrapresa indipendentemente da chi sarà il prossimo direttore sportivo del Napoli nella stagione successiva, come riporta Calciomercato.com è ritenuto uno dei talenti più promettenti per il reparto difensivo futuro della Juventus, soprattutto considerando che potrebbe ereditare il ruolo di, destinato a lasciare il club a fine stagione al termine del suo contratto. Ora, Giuntoli si trova di fronte alla sfida di superare il suo ex club, il Napoli, in questa competizione per l'acquisizione del giocatore. La battaglia è stata ufficialmente lanciata.Intanto, il Bologna ha fissato il prezzo per Riccardo Calafiori. Il club felsineo, infatti, siederebbe al tavolo delle trattative solo per offerte intorno ai