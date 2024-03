Juventus, Facundo Gonzalez per arrivare a Calafiori?

Un'ipotesi da non escludere, che potrebbe far felice anche la. Il motivo è presto detto. Secondo La Gazzetta dello Sport, sono almeno tre le occasioni in cui ilè andato a osservare da vicino il giovane difensore che i bianconeri hanno mandato in prestito alla, dove dall'inizio di ottobre è praticamente un titolare fisso con tanto di due gol e un assist all'attivo in Serie B. Un interessamento, questo, che potrebbe stuzzicare anche Madama stessa, che dai rossoblù ha già raccolto buoni frutti di recente grazie all'esperienza di Cambiaso e, soprattutto, potrebbe inserire l'uruguaiano classe 2003 in un'altra trattativa.Non è un segreto, infatti, che la Juve abbia messo nel mirino Riccardo, che già da ora sembra destinato ad essere protagonista del prossimo mercato estivo dopo una stagione vissuta su alti livelli con il Bologna. E non è azzardato, quindi, pensare che nei prossimi mesi possa essere intavolata un'operazione in grado di accontentare tutti: Facundo Gonzalez, che potrebbe vivere un'esperienza in Serie A, il club rossoblù, che avrebbe a disposizione un altro giovane con buoni margini di crescita, e la Juventus stessa, per l'acquisto di Calafiori.