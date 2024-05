Juve, le ultime su Calafiori

E adesso 25 milioni di euro potrebbero non bastare più. Secondo quanto riportato da Il Corriere di Torino, potrebbe essere un problema per lail fatto che le big d'Europa abbiano puntato Riccardo, che lunedì sera ha messo il punto esclamativo sulla sua stagione segnando una doppietta proprio contro i bianconeri. L'ex terzino, cheha trasformato in stopper, ha offerto una prova da calciatore totale nel penultimo match dell'anno, dimostrandosi perfetto in difesa ma capace anche di alimentare l'azione e proporsi in avanti, come in occasione del suo secondo gol.La speranza alla Continassa, dove tutti sanno che il 22enne ha serie pretendenti all'estero, è che lui e Thiago Motta possano convincersi a vicenda della soluzione bianconera, scegliendo di vivere insieme la stessa nuova avventura. Cristiano, tra l'altro, vuole provare ad arrivare a Calafiori indipendentemente da ciò che succederà con Gleison, la cui cessione renderebbe comunque l'affare più sostenibile. Le principali alternative all'azzurro, ora, sono Ousmane Diomande dello Sporting Lisbona, Strahinja Pavlovic del Salisburgo e Maxence Lacroix del Wolfsburg.