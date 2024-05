Non è un mistero che la Juventus stia facendo sul serio per Riccardo Calafiori, obiettivo numero uno per la difesa della prossima stagione. Cristiano Giuntoli si è mosso con largo anticipo ed ha ottenuto il gradimento del giocatore a trasferirsi a Torino. I contatti con il Bologna continuano a dimostrazione di come l'operazione va avanti. Come riferisce calciomercato.com, il club rossoblù ha fatto una richiesta iniziale di 25 milioni per cedere Calafiori. Questo il prezzo da cui si parte. Nell'operazione potrebbero finire alcune contropartite in modo da abbassare il prezzo.