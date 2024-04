Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

La Gazzetta dello Sport non usa mezzi termini nel commentare la partita vista ieri sera alla Unipol Domus: "Lo strazio continua, che pena la Juve ridotta a esultare per un 2-2 a Cagliari, pari acciuffato grazie a un'autorete. Il non gioco non fa più notizia, ma se i risultati vengono meno o sono mediocri come questo pareggio, non ha più senso continuare per questi sentieri stretti. E basta con la storia dei giocatori modesti, tra Cagliari e Juve scorrono 32 punti di differenza.[...]".E ancora: "Andiamo oltre, ci spingiamo a dire che una Juve in Champions via quinto posto avrebbe poco da festeggiare, saremmo nei dintorni della grazia ricevuta [...].. Non è più possibile avvicinarsi così a match che dovrebbero essere facili, perché, con tutto il rispetto per i rossoblù, la Juve non può accettare di essere soggiogata dal Cagliari come nel primo tempo di ieri sera.. Rifondazione Juve, questo bisognerà fare in estate".