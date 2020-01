Juventus e Cagliari si sfidano all'Allianz Stadium nel primo match del 2020. Non sarà una passeggiata, di certo, per gli uomini di Maurizio Sarri, in cerca dei tre punti per allungare sull'Inter in attesa della sfida dei nerazzurri contro il Napoli, in programma questa sera al San Paolo. Ancora qualche ballottaggio da risolvere per Sarri che ieri ha provato Ramsey con Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. A centrocampo spazio a Pjanic, Rabiot e Matuidi ma è dietro che il tecnico bianconero ha i maggiori dubbi.



DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV - La partita tra Cagliari e Juventus sarà trasmessa ​su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go, servizio streaming a disposizione dei clienti Sky.



CLICCA SULLA GALLERY PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVE-CAGLIARI