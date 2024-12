Tutto pronto all'Allianz Stadium per il match di questa sera tra, valido per gli ottavi di finale di. La squadra bianconera è arrivata "a casa" poco prima delle 19.45, dunque un'ora abbondante prima del fischio d'inizio previsto per le 21.00, come da consuetudine. L'obiettivo è sicuramente quello di superare il turno, dopo le difficoltà dell'ultimo periodo in campionato, per provare a replicare il cammino della scorsa stagione che ha portato al trionfo all'ultimo atto contro l'Atalanta.