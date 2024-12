Davideha parlato in conferenza stampa alla vigilia diIl tecnico del Cagliari ha annunciato l'assenza di Luvumbo: "Luvumbo non sarà convocato e vediamo per quanto ne avrà: devo parlare con i medici, ha preso una botta"."La squadra è rinnovata, ha fatto un mercato di qualità e ha dimostrato tutta la sua forza con il Manchester City. In campionato stanno facendo ampiamente la loro parte, per quanto lottino per obiettivi diversi. Sappiamo che sfideremo una squadra di grande qualità, come i giocatori che utilizzeranno. Va bene l'interscambio dei giocatori, ma dobbiamo essere assolutamente competitivi".- "Cosa significa questa sfida? Sono esami che ci permettono di competere e poter crescere ulteriormente, oltre a dare minutaggio a chi è a disposizione. Magari non a tutti, ma a una maggioranza. Scuffet riprenderà il posto in porta. In difesa Zappa, uno tra Mina e Wieteska, Palomino e Augello. A centrocampo Marin, Prati, Deiola e Felici che devo valutare. In attacco Lapadula e Gaetano con possibilità di impiegare Pavoletti, magari a partita in corso. Poi vediamo come si metterà".