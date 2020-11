Finalmente si riprende con il campionato dopo la sosta dedicata alle nazionali. Nazionali che hanno sia rigenerato che affaticato i giocatori a disposizione di Andrea Pirlo, come ad esempio Kulusevski. Mentre in qualche caso sono state la sede di contagi da coronavirus, come per Godin, difensore uruguayano del Cagliari, dalla cui positività al Covid-19 è conseguita la mancata convocazione di Nandez da parte di Di Francesco (oltre alle polemiche attorno a Bentancur). L'undici juventino che ci aspettiamo di vedere schierato sul terreno dell'Allianz Stadium stasera alle 20.45 contro il Cagliari è quello provato dall'allenatore bianconero ieri alla Continassa: un 4-4-2 con Szczesny a vincere il ballottaggio con Buffon; in difesa la DDD più la certezza Cuadrado (con esordio stagionale per De Ligt, mentre Alex Sandro per ora sta in panchina); McKennie nella peculiare posizione di "falso esterno-trequarti" (assente il suo omologo Ramsey) e la sorpresa Chiesa all'ala sinistra; Dybala pronto a subentrare, perché i due là davanti al momento sono intoccabili...

DOVE VEDERLA - La partita è visibile sui canali DAZN (e la potrete ovviamente seguire in diretta testuale su Ilbianconero.com)

Qua nella gallery potete scoprire la probabile formazione della Juventus, giocatore per giocatore, e quella del Cagliari