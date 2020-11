Finalmente si torna in campo. Il campionato dopo la sosta dedicata alle nazionali riprende e la Juve cerca punti fondamentali in casa contro il Cagliari. Gli ospiti non possono contare su Godin, difensore uruguayano positivo al Covid-19 e a Nandez per scelta. Novità nell'undici juventino dopo la sosta, con Kulusevski come grande novità in campo al posto di Chiesa, racconta Sky, che era dato titolare. In ballottaggio McKennie nella peculiare posizione di "falso esterno-trequarti", si gioca una maglia con Frabotta.



DOVE VEDERLA - La partita è visibile sui canali DAZN (e la potrete ovviamente seguire in diretta testuale su Ilbianconero.com)



Qua nella gallery potete scoprire la probabile formazione della Juventus, giocatore per giocatore, e quella del Cagliari