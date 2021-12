Con il minimo sforzo - ma proprio minimo - e il massimo risultato alla voce classifica: labatte il, praticamente soffrendo, e il 2-0 firmato Kean e Bernardeschi è oro colato a un passo dalle feste. Qualcuno ci costruirà su un po' di fiducia (Kean), qualcun altro un po' di tranquillità (Allegri). Tanto basterà a far vedere una situazione rosea, dimenticando per un attimo ciò che è stato anche questa sera: una prestazione complicata da raccontare e commentare, di certo non la più esaltante, sicuramente la meno emozionante dell'ultimo periodo.Tre punti che servono come pane in una carestia. Ma quanta strada c'è da fare per salire sulla rotta Champions. E quanto dovrebbe cambiare, nella mentalità, una Juve che s'accontenta senza avere neanche la possibilità di farlo.