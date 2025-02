Verso Cagliari-Juventus, poche 'certezze': Thiago Motta può cambiare ancora mezza squadra

AFP or licensors

Si cambia, si cambia ancora. Lasembra proprio non riuscire a rimanere uguale a se stessa né a trovare continuità in questa stagione, che sta proseguendo come su un'altalena tra incredibili slanci verso l'alto portatori di entusiasmo, come la vittoria nel derby d'Italia contro l'Inter, e rovinose cadute, la più dolorosa delle quali mercoledì sul campo del PSV Eindhoven. Le mosse tentate finora dahanno spesso prodotto risultati poco convincenti, ma ciò che preoccupa molti è proprio il fatto che la squadra bianconera non sia ancora riuscita a prendere una forma univoca e compiuta , vuoi per i tanti infortuni che hanno inevitabilmente condizionato le scelte, vuoi per alcuni "esperimenti" tattici che non hanno soddisfatto le aspettative.

Le idee di Thiago Motta per Cagliari-Juventus

Si cambia ancora, dicevamo, perché la Juventus che domani andrà aper la 26^ giornata di Serie A sarà diversa - e non poco - pure da quella schierata appena pochi giorni fa in Olanda, in una partita che la Vecchia Signora ha perso meritatamente soprattutto perché non è stata in grado, a differenza che nel match contro l'Inter, di imporsi sull'avversaria con intensità e determinazione, con la rabbia di chi voleva a tutti costi ottenere il risultato più importante.In attesa della conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia della trasferta, prevista alle 11.30 di oggi, ciò che filtra dalla Continassa è l'intenzione del tecnico italo-brasiliano di mandare in campocontro la squadra di Davide Nicola. Già a partire dalla difesa, ma in questo caso in maniera forzata per via dell'infortunio di, che dovrà necessariamente rimanere ai box almeno per qualche settimana e credibilmente sarà sostituito al centro della difesa da: da valutare, a questo punto, sepotrà mettersi a disposizione già dal primo minuto per completare la linea a quattro o se invece si dovrà fare affidamento su, mentre un'altra opzione per quanto riguarda il compagno di Federico Gatti può essere rappresentata daA centrocampo, invece, già praticamente certo il ritorno tra i titolari di, invocato da molti già per la sfida di Champions League ma poi subentrato solo a gara in corso. Previste novità anche sugli esterni, conche potrebbero lasciare spazio a. Almeno quattro o cinque, in sostanza, i "volti nuovi" che ci si aspetta di vedere domenica sera rispetto a mercoledì, segnale evidente del fatto che una vera quadra non è ancora stata trovata per questa Juventus. Mentre anche febbraio si avvia alla conclusione (con una precoce uscita dalla Champions League), però, il popolo bianconero vorrebbe più certezze, più punti fermi e pure idee più chiare da parte di chi dovrebbe indicare la rotta. Diversamente, si rischia proprio di perdere la bussola, cosa che adesso alla Continassa nessuno può permettersi.