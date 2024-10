E' la dura legge del gol. Che va intesa come l'intendeva esattamente. Una squadra che gioca e che dà spettacolo - la Juventus, per diversi tratti - e gli altri che segneranno, poi nel finale. E' la dura legge del gol, e a volte va bene, altre volte c'è chi va a sbattere contro undistratto, prendendosi un rigore che cambia le carte in tavola. E che costringe a guardarsi dentro per dieci giorni, per una sosta che forse in fondo ci voleva.: l'effetto rebound dopo la scorpacciata di emozioni di Lipsia, quel rimettere i piedi per terra bruscamente nonostante quel cielo toccato con un dito solo qualche giorno prima. La consapevolezza che si sia all'inizio sempre di un percorso, e non alla fine, e nemmeno a metà. Ci ricorda che tutto questo sta nascendo e deve poi farci riflettere su come tutto il resto sia solo una base poggiata a terra, il preparatorio per ciò che arriverà.Dunque, su cosa preoccuparsi realmente?Vlahovic, nove volte su dieci, quel pallone lo mette dentro. Douglas Luiz prima o poi scaccerà la nuvola di Fantozzi e avrà un suo ruolo in questa squadra. La difesa è già rodata senza Bremer, nonostante qualche gentile concessione. Le forze torneranno perché non sarà sempre Lipsia, a metà settimana.Sappiamo quanto possa essere frustrante arrivare in fondo e uscirne con un pugno di mosche, vedere tutti gli altri correre e tu sei lì con i primi crampi. Ma bisogna prendere il momento per quello che è, e la Juventus per ciò che è diventata: una squadra con dei principi chiari, con una mole di gioco importante, con la forza di trasformare quest'ultima in gol e risultati.Tra il bianco e il nero, che ci crediate o no, c'è un grigio in cui si è già incastrata questa squadra. Magari non varrà lo scudetto sin da subito, ma vale una promessa per il futuro.