La Juventus crede davvero allo scudetto? Le frasi, le vittorie e... quel messaggio: ora non fermiamoci

Come un sospiro di sollievo condiviso, come la grande attesa che finalmente termina. Come doveva essere, ecco, e così è stato. La Juventus è tornata a vincere e soprattutto quel primo tempo sembra una presa di posizione, oltre che di coscienza.Intanto però arriva una vittoria ed è un successo che contiene dentro di sé molteplici sfaccettature. La prima: ha segnato il giocatore più discusso, quello che aveva perso il posto e che è stato schierato anche un po' così, a sorpresa, nella partita in cui Thiago Motta si giocava persino un pezzo di panchina (il dubbio era sul contraccolpo: più che lecito).Così, oltre a prendersi il quarto posto in solitaria - gran notizia -, la Juve si è presa soprattutto una pagina diversa nella propria stagione, stracciando quel senso di inadeguatezza che provava fino a qualche settimana fa, quando anche la corsa Champions sembrava quasi una missione da organizzare in partnership con NASA, roba da andare sullo spazio per prendere il giusto slancio.Per chiarire: la Juventus sta realmente credendo allo scudetto? No, non ci pare. Però vuole farsi trovare pronta nel caso in cui dovesse esserci un crollo. Improbabile, però non impossibile.Classifica alla mano, con lo scontro diretto tra Inter e Napoli praticamente a un passo, la Juve quantomeno ha l'obbligo di interessarsi alla corsa, pur sapendo che non dovrà scontrarsi con una delusione nel caso in cui non dovesse tornare ad agganciare quel treno che porta Atalanta, azzurri e nerazzurri in un'altra dimensione.Il pareggio nel match scudetto sarebbe la vera chiave di volta per cambiare la narrazione della stagione: a quel punto, mettendo la vittoria con il Verona - pure qui: la squadra di Motta non può più sbagliare -, a quel punto i bianconeri sarebbero effettivamente a 6 punti, con un calendario non proibitivo e con la sfida all'Atalanta in casa.