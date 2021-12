La Juventus chiude il girone d'andata di Serie A con una vittoria, l'ennesima per 2-0 di questa difficile stagione, all'Allianz Stadium contro il Cagliari. Uno Stadium semivuoto, tra l'altro, per una Juve che ha ritrovato solidità e questo è fondamentale, ma che non entusiasma ancora dal punto di vista del gioco. Contro una squadra in caduta libera come quella allenata da Mazzarri, i bianconeri si sono imposti con un gol per tempo: quello di testa di Moise Kean e il gran diagonale di Federico Bernardeschi.

Qui di seguito le azioni salienti di Juve-Cagliari, che chiude il 2021: