Un primo tempo con il vantaggio allo scadere per la Juventus nel freddo dell'Allianz Stadium contro il Cagliari nella sfida di Coppa Italia. Poche occasioni create dalla squadra di, una ghiotta sui piedi di Dusan Vlahovic che però non inquadra lo specchio della porta difesa da Scuffet e un paio dai guizzi personali del solito "Chico" Conceicao. Chi ancora non incide è Teun Koomeiners, il grande acquisto estivo. Chi però è protagonista del primo tempo è Michele Di Gregorio con una super parata a pochi secondi dal calcio di inizio, alla fine però è il centravanti serbo a portare la Vecchia Signora in vantaggio allo scadere. Clicca su "Vai alla gallery" per leggere i bilanci di fine primo tempo.





