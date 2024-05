Ritocchi, in ogni reparto. Anche sulle fasce. Se Di Lorenzo rappresenta la traccia più calda per la Juventus, Giuntoli è al lavoro per irrobustire il pacchetto di esterni bassi anche con volti giovani: nella lista dei desideri, infatti, ci sono il terzino sinistro Patrick Dorgu, 2004 del Lecce, e il terzino destro Yan Couto, 2002 del City, mentre sono in corso valutazioni sui ragazzi di proprietà. Motta vorrebbe vedere Barbieri all’opera almeno nel corso del ritiro estivo e poi dalla Next Gen ecco Comenencia e Rouhi. E a far spazio in prima squadra potrebbe essere De Sciglio. Lo riporta Tuttosport.