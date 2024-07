Juventus, come è andata la prima partita di Cabal?

In un contesto non semplice, Juan Cabal è riuscito a superare il primo test con la maglia della Juventus. Il nuovo acquisto, arrivato poco più di una settimana fa dal Verona, ha giocato 45 minuti contro il Norimberga. Ecco il commento alla sua prestazione."Subito in palla. Vivace e intraprendente", scrive Tuttosport su Cabal, che poi aggiunge: "Una quota di dinamismo e piedi buoni che potrà tornare decisamente utile e non solo sulla fascia: Thiago Motta lo testa come centrale mancino, lui si fa apprezzare per come si muove nella linea a quattro. L’Inter si mangerà le mani? nel finale balla con i suoi compagni di reparto)."