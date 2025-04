Getty Images

ha vissuto fin qui una parentesi bianconera molto breve. L'avventura con la maglia della Juventus ha avuto una brusca frenata per la lesione del legamento crociato: il colombiano, insieme a, ha saltato la quasi totalità delle partite a disposizione. L'ex Verona, proprio come il brasiliano, vuole tornare in campo dopo diversi mesi di riabilitazione,Cabal ha infatti postato sul proprio profilo Instagram una foto in cui lavora in palestra nel centro di allenamento della Juventus. "Work hard", cioè lavoro duro: queste le parole che accompagnano la foto del difensore bianconero.

: Cabal vuole tornare presto in campo e dare il suo contributo alla Juve dopo che l'infortunio non gliel'ha permesso.