Juventus, riecco Cabal: il VIDEO del club e il percorso di recupero

Getty Images

Riecco Juan. Sparito dalle cronache sportive, ma sempre presente. Lo sa bene chi, per un motivo o per un altro, ha frequentato in questi mesi ile lo ha visto arrivare puntuale ogni mattina, sempre disponibile con i tifosi e determinato nel suo lavoro di riabilitazione.Attraverso i canali social, la Juventus ha pubblicato un video dedicato a Juan Cabal, impegnato nel suo percorso di recupero. Senza più stampelle, anche sorridente, Cabal lavora tra pesi, forze e piscina, con l'obiettivo di rientrare per la prossima stagione, dopo la grave lesione al crociato. Il video mostra un Cabal motivato, pronto a riprendersi e a tornare in campo più forte di prima.

Infortunio Cabal, il comunicato e quando rientra

L'infortunio di Cabal risale a novembre, quando durante un impegno con la sua nazionale ha subito la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La Juventus aveva emesso un comunicato ufficiale che recitava: "Nella giornata di oggi il giocatore Juan Cabal è stato sottoposto, presso il JMedical, ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Cabal nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico." Da allora, il suo percorso di recupero è stato lungo e impegnativo, ma la sua determinazione non è mai venuta meno.Ora, mentre il suo ritorno si avvicina, i tifosi della Juventus sperano di rivedere Cabal in campo, pronto a dare il suo contributo alla squadra nella prossima stagione. Il video sui social è solo un piccolo segnale di un impegno costante e di una voglia di rivalsa che sembra non fermarsi mai.